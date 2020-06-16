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Ankara Adliyesi'ndeki bazı duruşma salonlarında korona virüse naylon brandalı önlem

Ankara Adliyesi'ndeki bazı duruşma salonlarında korona virüse naylon brandalı önlem
Ankara Adliyesi'ndeki bazı duruşma salonlarında korona virüse naylon brandalı önlem

Ankara Adliyesi'ndeki bazı duruşma salonlarında, sanık ile mahkeme heyeti arasına şeffaf naylon branda çekilerek korona virüse karşı önlem alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan yargısal süreler ve duruşmaların görülmesine bugünden itibaren başlandı. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Ankara Adliyesi'nde korona virüs tedbirleri alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye içerisine sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat çekilen yazılar asıldı. Adliyenin birçok noktasına dezenfektan konulurken, adliyeye giren herkesin ateş ölçümü yapılıyor. Öte yandan, bazı duruşma salonlarında, şeffaf naylon brandalı önlem alındığı görüldü. Sanık ile mahkeme heyeti arasına şeffaf naylon branda çekilerek, korona virüse karşı önlem alındı.

Abdullah Sarica

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