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Ankara Barosu'ndan 'Cumhuriyet'imiz 100. yılına doğru 100 fidan dikiyoruz' etkinliği

Ankara Barosu'ndan 'Cumhuriyet'imiz 100. yılına doğru 100 fidan dikiyoruz' etkinliği
Ankara Barosu'ndan 'Cumhuriyet'imiz 100. yılına doğru 100 fidan dikiyoruz' etkinliği

Ankara Barosu, Başkan Mustafa Köroğlu önderliğinde “Cumhuriyet’imizin 100. yılına doğru 100 fidan dikiyoruz” etkinliği çerçevesinde ilkokul öğrencileriyle birlikte Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı parkında fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirdi.

-Ankara Barosu, Başkan Mustafa Köroğlu önderliğinde “Cumhuriyet'imizin 100. yılına doğru 100 fidan dikiyoruz” etkinliği çerçevesinde Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı parkında ilkokul öğrencileri ve Ceren Damar Şenel'in ailesi ile beraber fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Yunus Emre Aytekin

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