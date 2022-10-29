Ankara Barosu'ndan 'Cumhuriyet'imiz 100. yılına doğru 100 fidan dikiyoruz' etkinliği

-Ankara Barosu, Başkan Mustafa Köroğlu önderliğinde “Cumhuriyet'imizin 100. yılına doğru 100 fidan dikiyoruz” etkinliği çerçevesinde Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı parkında ilkokul öğrencileri ve Ceren Damar Şenel'in ailesi ile beraber fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Yunus Emre Aytekin

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