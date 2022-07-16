Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan şantiye alalını gezen Bakan Karaismailoğlu, ardından bir basın açıklaması yaptı.

Marmara'nın yıldızı, güçlü sanayisi, tarımı ile Türkiye ekonomisini kalkındıran yeşil Bursa ve Marmara Bölgesi'nin yükselen yıldızı Bilecik'te Bursa-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Işık Görme Programı'nda olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Millete en iyisiyle hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Son yirmi yılda, 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Filyos Limanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri gibi dev ulaştırma projelerini başarıyla tamamladık ve hizmete açtık. Ülkemizin doğusunu batısını, kuzeyini güneyinden ayırt etmeksizin, bütünsel kalkınmayı önceliklendiren, her bir vatandaşımıza fayda sunacak, yarınlarımızı garanti altına alacak yatırım anlayışını hayata geçirdik.100 yıllık kalkınma ihtiyacımızı 20 yıla sığdırmayı başardık. Bin 440 kilometre hızlı tren hattı yaptık. Toplam demiryolu ağını, 13 bin 50 kilometreye çıkardık. 2003 yılından itibaren ulaşım modları arasında dengeli bir dağılım sağlamak amacıyla, demiryollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Ülke genelinde; 400 kilometrelik Ankara Sivas 313 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, 508 kilometrelik Ankara-Afyon-Uşak-İzmir,142 kilometrelik Yerköy-Kayseri, 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule, 200 kilometrelik Aksaray Niğde Mersin ve 201 kilometrelik Bursa -Yenişehir Osmaneli Balıkesir hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

"Bursa-Yenişehir-Osmaneli bölümünün üst yapı ve elektromekanik işleri ile Yenişehir-Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde ilerliyor"

Bakan Karaismailoğlu, açıklamasının devamında, "84 milyona dokunan, 20 yıla yayılan, hep birlikte yazdığımız Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma öyküsünden bölgemizde hak ettiği payı almaktadır. Ve şimdi, bölgenin ulaşım ağına güç katacak, yüz akı projemizde önemli bir aşamaya gelmenin mutluluğunu paylaşıyoruz. Güney Marmara Hattı'nın önemli demiryolu projesi olan Osmaneli - Yenişehir - Bursa-Balıkesir Hızlı Tren projemizin yapımına hızla devam ediyoruz. 24 milyar liralık hızlı tren projemiz, 201 kilometre uzunluğunda 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir bölümünde fiziki ilerlememiz yüzde 84 e ulaşırken, altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz.95 kilometrelik Balıkesir-Bursa bölümü ile birlikte, 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli bölümünde ise proje çalışmaları tamamlandı. Bursa-Yenişehir-Osmaneli bölümünün üst yapı ve elektromekanik işleri ile Yenişehir-Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde ilerliyor" ifadelerine yer verdi.

"Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demiryolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Projesi bittiğinde Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demiryolu seyahati kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacağını belirtti. Karaismailoğlu, "Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı üzerinde 7 adet gar, istasyon, toplam uzunluğu 16,5 kilometre olan 13 tünel, toplam 8 kilometrelik olan 11 kaçış tüneli, 1 kilometrelik olan 5 aç-kapa tüneli, toplam uzunluğu 4 kilometre olan 28 adet demiryolu köprüsü, yine toplam uzunluğu 4 kilometre olan 4 viyadük ve toplam uzunluğu 1,5 kilometre olan 66 altgeçit ile birlikte 155 adet menfez imalatı yapılacak. Bursa, Bilecik ve Balıkesir'i hızlı demiryolu ağına entegre ettiğimiz bu projemize, 22 Kasım 2021 tarihinde başladık. Hızlı tren hattı Gürsu, Yenişehir güzergâhını takip ederek Osmaneli mevkiinde yapılacak üçlü hat ile Ankara-İstanbul HT Hattı'na bağlanacak" dedi.

"Bursa'nın batısında TEKNOSAB, Karacabey ve Kuş Cenneti istasyonlarından geçerek demiryolu bağlantısı sağlayacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasının devamında, "Aynı zamanda Bursa'nın batısında TEKNOSAB, Karacabey ve Kuş Cenneti istasyonlarından geçerek demiryolu bağlantısı sağlayacağız. 12 Şubat'ta Mudanya Bulvarı'ndaki hızlı tren hattımızın viyadüğünde bir araya gelmiş, o zaman çalışmalarına yeni başlanan tünellerimizle canlı bağlantı kurmuştuk. Azimle, kararlılıkla hareket edince, çalışmalarımızın meyvelerini toplamak da nasip oluyor. O tünellerden biri olan, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki T4 tünelimizde bugün ışığı göreceğiz. Toplam uzunluğu 14 kilometre olan tünellerimizin, 5 aylık süre zarfında 3,2 kilometresini tamamladık.T4 Tünelimizin kazı çalışmalarında, 612 bin metreküplük toprak hareketi gerçekleştirdik,140 bin metre zemin iyileştirmesini tamamladık. Diğer tünellerimizdeki çalışmalarımızı da kısa zaman içerisinde peş peşe tamamlayacağız. Altyapıya yönelik çalışmalarımız sürerken, üstyapıyla ilgili hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı hız kesmeden 7/24 sürdürerek, 2,5 yıl içerisinde bitireceğiz. Yıllık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıyabilecek olan hızlı tren projemiz, yapım sırasında ve işletmeye alındığında bölgemiz ve ülkemiz için refah, istihdam, ekonomik kalkınma sağlanacak" dedi.

"Bursa'nın hızlı tren ulaşımına güzel bir seçenek sunuyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, Bursa'nın raylı sistem altyapısı ve geleceği için çalışmaların sürdüğü bir başka projelerinin Bursa Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı olduğunu anlatarak, "Mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı Metro Hattı uzatma çalışması ile Mudanya Bulvarı'nı kat ederek, HT Gar ve nihayetinde Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşacak. Emek-HT Gar-Şehir Hastanesi metro hattımızın 4 istasyonlu ve toplam uzunluğu 6 kilometredir. Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile, metronun entegre edilmesiyle, Bursa'nın hızlı tren ulaşımına güzel bir seçenek sunuyoruz. Projemizde kazı çalışmasında yüzde 19, beton dökümünde yüzde 21 ve fore kazık imalatında yüzde 30 seviyelerine geldik. Yaptığımız büyük ulaşım ve iletişim yatırımlarının meyvelerini görmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İzmit Körfezi'ni otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek bir buçuk saati, feribot ile geçmek ise feribot a bindikten sonra 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Artık, Osmangazi Köprüsü'yle körfez 6 dakikada geçilebiliyor" dedi.

"8 Temmuz'da Osmangazi Köprüsü'nden tam 80 bin 624 araç geçerek bir rekor kırıldı"

Osmangazi köprüsü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olamayacak seyahatler kesintiye uğrayacak ulaşım sağlandığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu projesi ile 5 Temmuz-11 Temmuz tarihleri arasında toplam 2,5 milyon saat tasarruf sağlandı. Yakıttan ise 1,5 milyon litre tasarruf elde edildi. 8 Temmuz'da Osmangazi Köprüsü'nden tam 80 bin 624 araç geçerek bir rekor kırıldı. Yakıttan, zamandan ve emisyondan sağlanan toplam tasarruf bedeli 85 milyon lira oldu. Çanakkale Boğazı'nda da tarihte ilk kez kesintisiz karayolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi de 6 dakikaya indi. Saatler süren feribot çilesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 2 milyar 545 milyon EURO yapım maliyeti ile yapılan 1915 Çanakkale köpründen açılışı üzerinden daha 4 ay bile geçmeden 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç Çanakkale köprüsünü kullandı. 8 Temmuzda Yavuz Sultan Selim Köprüsünü 132.377 araç kullandı. 8 Temmuz günü İstanbul havalimanını 1422 uçak 230 bin yolcu kullandı. İstanbul havalimanı Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı oldu. Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiği ile rekor kırmıştık. Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu rekoru tazeledik. Toplamda bin 34 uçak trafiğine hizmet verildi. Yolcu trafiği de toplam 182 bin 150 oldu.20 yılda, 100 yıllık kalkınma ihtiyacını karşılamak her iktidara nasip olacak bir başarı değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece eşi benzeri görülmeyen bir eksiği kapatmakla kalmadık ülkemizin önümüzdeki 30 yıllık altyapı ve haberleşme yatırımlarını da planladık. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızı hazırlayıp, kamuoyu ile paylaştık. Planımıza göre tüm yolcu taşımalarımızda, demiryollarımızın payını yüzde 1'den, yüzde 6,2'ye toplam yük taşımasında demiryollarının payını yüzde 5'ten, yüzde 22'ye çıkaracağız. Hızlı Tren bağlantısına sahip olan il sayısını 8'den 52'ye yükselteceğiz. Yıllık yolcu taşımacılığını 19,5 milyondan 270 milyona yolcuya ulaştıracağız. Emniyetli, hızlı, verimli ve etkin demiryolu ağımızın altyapısını tamamlayacağız. Demiryollarındaki toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız."

Zuhal Ceyhan - Cem Kaan Toka

