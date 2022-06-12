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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara uyarı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara uyarı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara uyarı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) vatandaşlara yağış konusunda yapılan uyarıda, "Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABB, Ankaralı vatandaşları yoğun yağış konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün bin 468 araç 3 bin 914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir. Mağdur olan vatandaşlarımıza ise tek tek ulaşıp mağduriyetlerini çözüme kavuşturmaya devam edecek, yaralarımızı birlikte saracağız" denildi.

Mevlüt İşli
 

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