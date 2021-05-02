Ankara Büyükşehir psikolojik destek hattı 'tam kapanmada' da hizmet veriyor

Korona virüs salgınının başladığı ilk günlerde kaygı, endişe, stres ve korku yaşayan vatandaşlara psikolojik destek sağlamak amacıyla Kriz Masası bünyesinde kurulan Ankara Büyükşehir Belediyesi psikolojik destek hattı vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Psikolojik destek hattı, 3 haftalık tam kapanma sürecinde de vatandaşlara hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan psikologlar, 17 günlük tam kapanma döneminde pandemi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek sağlayacak. Yüz yüze görüşmelerin yapılmadığı tam kapanma sürecinde gerek Ankara, gerekse yurt içi ve yurt dışından “0312 666 60 06” numaralı psikolojik destek hattını ya da “0312 507 34 50-51” numaralı Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi hattını arayan tüm vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek verilecek.

Uzman psikologlardan destek

Uzman psikologlar tarafından verilen temel psikolojik destek konuları şöyle:

"Kaygı bozukluğu, Covid-19 teşhisi tespit edilmiş kişiler ve yakınları, hastalığa yakalanma ve yakınlarını kaybetme korkusu yaşayanlar, dikkat problemi ve sınavlara hazırlanan gençlerin kaygı problemleri, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşların evden çıkamamalarına yönelik yaşadıkları kaygılar, aile içi iletişim sorunları, çocuk ve ebeveyn danışmanlığı, maddi kaygılar."

Ali Nargüner

