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Ankara Çevre Yolu'nda tır devrildi: 1 yaralı

Ankara Çevre Yolu'nda tır devrildi: 1 yaralı
Ankara Çevre Yolu'nda tır devrildi: 1 yaralı

Ankara Çevre Yolu'nda kontrolden çıkan tır devrildi. Kendi imkanları ile araçtan çıkan tır şoförü, hastanede tedavi altına alındı.

Başkent'te sabah saatlerinde çevre yolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada H.A. idaresindeki 34 JP 7305 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kaza sonrasında kendi imkanları ile tırdan çıkan şoför H.A. hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dondurulmuş ürünler taşıyan tırın dorsesinde kaza anında boş paletlerin olduğu öğrenildi. Trafik polisi kazayla ilgili inceleme başlatırken, tırın sahibi olduğu firma yetkilileri olay yerine gelerek aracın kaldırılması için çekici çağırdı.  

İrfan Çalışkan - Mustafa Apaydın

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