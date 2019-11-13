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Ankara ciddiye almadı: Geri adım atmayız

Ankara ciddiye almadı: Geri adım atmayız
Ankara ciddiye almadı: Geri adım atmayız

AB Dışişleri Bakanlarının ‘sembolik yaptırım’ kararına tepki gösteren Türkiye, Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerinin aynı şekilde devam edileceğini vurguladı.

Türkiye'ye yönelik her fırsatta müeyyide tehdidinde bunan Avrupa Birliği (AB), yine bir yaptırım paketini daha gündeme getirdi. Barış Pınarı Harekâtı'ndan rahatsız olan AB ülkeleri, silah ambargosu kartını çıkarmasının ardından şimdi de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri sebebiyle yaptırım uygulayacağını duyurdu. AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, AB Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sebebiyle yaptırım uygulanmasına ilişkin çerçeve belgeyi onayladı. “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de illegal sondaj faaliyetlerine cevap olarak uygulanması planlanan kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve belge kabul edildi” denilen açıklamada, sorumlu kişi ve kurumlara karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasının mümkün olacağı ifade edildi. Söz konusu tedbirlerin seyahat yasağı ile kurum ve kişilerin mal varlıklarının dondurulmasını kapsayacağı kaydedilirken yaptırım listesinde yer alan kişi ve kurumlara AB tarafından fon aktarılmayacağı dile getirildi.

BEYHUDE BİR BEKLENTİ
 Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada karara tepki gösterildi. “Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir” denilen açıklamada, bölgedeki arama ve sondaj faaliyetlerinin aynı şekilde devam edileceği vurgulandı. Bakanlık yetkilileri de yaptırımların sembolik olduğuna dikkat çekti, alınan kararın AB liderlerinin Kıbrıs konusunda ne kadar ön yargılı ve taraflı olduklarını gösterdiğini belirtti.

YAPTIRIMLAR SEMBOLİK
 AB, daha önce de Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım ve silah ambargosu yoluna gitmişti. Özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine karşı çıkan birçok Avrupa ülkesi, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG'ye karşı düzenlen Barış Pınarı Harekâtı sırasında da silah satışını durduracağını açıklamıştı. Ancak uzun süredir Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden savunma sanayi ithalatı olmadığı ortaya çıkmıştı. AB yine geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı ekonomik yaptırım kararı aldığını duyurmuştu. Yaptırım paketi içinde yer alan maddeler “göstermelik” olarak kalmış ve uygulanmaya koyulmamıştı. AB'nin yaptırımları havada kalırken, AB'nin yaptırımları Ankara tarafından ciddiye alınmamıştı.

Türkiye Gazetesi
 

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