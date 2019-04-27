İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir açıklamada bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birtakım kişiler adına sahte reçeteler ile böbrek nakli ve kanser ilaçları alan ve bu ilaçları SGK ya fatura eden, sonrasında da yine bu ilaçları İngiltere ve Kuzey Irak gibi ülkelere gönderen, aralarında doktorların ve eczacıların da bulunduğu Kişiler hakkında örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçu kapsamında daha önce yapılan 3 ayrı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve yine soruşturma dosyasında 16 kişi tutuklanmış olup 26/04/2019 tarihinde birçok ilde eş zamanlı yapılan operasyon ile 29 kişi yakalanarak göz altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.