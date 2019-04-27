Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birtakım kişiler adına sahte reçeteler ile böbrek nakli ve kanser ilaçları alan ve bu ilaçları SGK ya fatura eden, sonrasında da yine bu ilaçları İngiltere ve Kuzey Irak gibi ülkelere gönderen, aralarında doktorların ve eczacıların da bulunduğu Kişiler hakkında örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçu kapsamında daha önce yapılan 3 ayrı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve yine soruşturma dosyasında 16 kişi tutuklanmış olup 26/04/2019 tarihinde birçok ilde eş zamanlı yapılan operasyon ile 29 kişi yakalanarak göz altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.