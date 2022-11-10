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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 5 kişinin öldürülmesine ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 5 kişinin öldürülmesine ilişkin açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 5 kişinin öldürülmesine ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu 5 erkek şahsın kesici aletle öldürüldüğü ve maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulgularının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu 5 erkek şahsın ölümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "10.11.2022 günü saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir adrese kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelinmiş, çilingir marifeti ile ikamete girildiğinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkek şahsın kesici alet yarasıyla eks olduğu görülmüştür. Maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısı nezaretinde Adli Tıp Başkanlığı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Mehmet Kalay

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