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Ankara depreminde bir ev hasar gördü

Ankara depreminde bir ev hasar gördü
Ankara depreminde bir ev hasar gördü

Ankara'da saat 22.53’te merkez üssü Kalecik olan depremde müstakil bir ev hasar gördü.

Ankara depreminde bir ev hasar gördü - Tıkla İzle

Ankara'da saat 22.53'te merkez üssü Kalecik olan deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sincan 1901 Caddede bulunan Erkan Akçay'a ait bir müstakil evde çatlaklar meydana geldi. Akçay ve eşi ile birlikte 5 çocuğuyla depreme evde yakalandı. Evde oturdukları anda avizenin ve eşyalarının sallandığını söyleyen Akçay, evin duvarlarında derin çatlaklar oluştuğunu belirtti. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı eve giremediklerini belirten Akçay, evlerinin önüne yaktıkları ateşle ısındıklarını belirtti.

Gökşen Efe

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