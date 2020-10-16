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Ankara emniyetinden MLKP terör örgütüne darbe

Ankara emniyetinden MLKP terör örgütüne darbe
Ankara emniyetinden MLKP terör örgütüne darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü MLKP'nin açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 üyesi hakkında gözaltı kararı verdi. İçlerinde sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu öğrenilen şüphelileri yakalamak için harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen noktalarda düzenlediği eş zamanlı operasyonlar ile 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dergi ve dijital materyal ele geçirildi.
Firari olan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Utku Şimşek
 

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