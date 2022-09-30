Ankara Emniyetinden telefon dolandırıcılarına 4 ilde operasyon

Müştekileri cep telefonundan bankaya ait çağrı merkezi numarasına benzer yurtdışı numarayla arayarak kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp hesaplarında olağandışı para çıkışı olduğunu ve bunları kontrol etmek için aradıklarını beyan eden şüpheli şahıslar, müştekilerin hesaplarını güvene alabilmek için telefonlarına uzaktan erişim programı yüklemeleri gerektiğini söyleyerek, bu program vasıtasıyla müştekilerin mobil bankacılıklarına erişim sağladılar. Dolandırıcıların, müştekilerin hesaplarından kredi oluşturarak hesaplarındaki tutarları üçüncü şahıslara ait banka hesaplarına transfer edip, hesaplarını boşalttıkları tespit edilmişti.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma neticesinde Antalya'da 1, Konya'da 2, İstanbul'da 2, İzmir'de 5 şüpheli şahıs 27 Eylül günü yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Musa Erdoğan



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