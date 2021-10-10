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Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler 6. yılında törenle anıldı

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler 6. yılında törenle anıldı
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler 6. yılında törenle anıldı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler 6. yılında törenle anıldı - Tıkla İzle

Ankara Tren Garı'nın önünde 10 Ekim 2015 tarihinde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen miting sırasında teröristler bombalı saldırı gerçeklemiş ve 103 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının 6'ıncı yıl dönümünde Ankara Garı önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikalar, hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.

Törende yakınlarını kaybedenler 10 Ekim anıtına kırmızı karanfiller bırakarak, gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

Ali Nargüner - Bayram Türüdü
 

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