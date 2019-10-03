Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), iki ayrı görsel sanatlar yarışması düzenleyerek eserlerin müzede sergilenmesi için bir ilke imza atacak. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nin iki salonu, lisansüstü öğrencilerinin ve özel gereksinimli sanatçıların görsel sanatlar eserlerinin yer alacağı özel bir salona dönüştürülecek. Bu amaçla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkiye ve KKTC genelinde güzel sanatlar alanında bir lisansüstü eğitim programına devam eden lisansüstü öğrencileri arasında “Alaşya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne”, Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Araştırma Uygulama Merkezi (HEGSEM) ise Türkiye ve KKTC genelinde 18 yaş ve üstü engelli bireylere yönelik “Benim Müzem” isimli bir yarışma düzenleyecek. Bu yarışmalarda seçilen eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde oluşturulacak özel salonlarda sergilenecek. Engelli bireylerin eserleriyle katılacağı “Benim Müzem” yarışmasında jüri tarafından seçilen ilk 100 eser ile lisansüstü öğrencilerinin katılacağı “Alaşya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne” yarışmasında seçilen ilk 200 eser, kalıcı olarak müze koleksiyonuna kabul edilecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde gerek lisansüstü öğrencileri, gerekse engelli bireylerin, sanatçıların sanat eserlerine yönelik böyle bir salonun oluşturulması ile Türkiye ve KKTC'de bir ilk gerçekleştirilmiş olacak. “Alaşya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne” ve “Benim Müzem” yarışmalarına ilişkin olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 4 bin sanatçı destek veriyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Türkiye'nin yeni, genç üniversitesinin Gazi Üniversitesiyle birlikte uzun geçmişe dayandığını ve Kıbrıs için çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Kıbrıs halkının direnişinde çok önemli bir role sahiptir. Yakın Doğu Üniversitesi olarak biz 100'ün üzerinde ülke, kurum ve kuruluşla işbirliği içerisindeyiz. Genel bir işbirliği protokolü bizim açımızdan çok önemli bir protokol olacaktır. Sadece metne imza atılmış bir protokol değil, aynı zamanda pratikte hayata geçmesini sağlayacak yolları hep birlikte açacağımıza yürekten inanıyoruz. Şu an 1 yıla yakın bir süredir çok önemli bir projeyi hayata geçirme aşamasındayız. ‘Kıbrıs Modern Sanat Müzesi' projesi. Yaklaşık 4 bin sanatçı destek veriyor bu projeye. Son 11 ay içerisinde Türki Cumhuriyetler ve Türkiye'den bine yakın sanatçıyı ağırladık. 15 bine yakın eser biriktirdik. Hedefimiz 15 Kasım 2020'de müzeyi açmak. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi itibarıyla bu anlamda 20 binin üzerinde eserin birikeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bulunduğumuz coğrafyada ilk yerli elektrikli arabayı üretmek istiyoruz”

Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde toplam 7 müzeyle birlikte Müzeler Bölgesi kurulacağını söyledi. Şanlıdağ, “Bulunduğumuz coğrafya içerisinde ilk yerli elektrikli arabayı üretmeyi istiyoruz. ‘Günsel' adıyla üreteceğiz. Bu yıl içerisinde 3 prototipi araba severlerle buluşturacağız. Sonrasında seri üretime geçeceğiz. Akademik anlamda da bir hedef koyduk kendimize. Dünyadaki saygın üniversitelerin arasına girmek ve varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Bu bağlamda tüm bünyemizde seferberlik içerisinde kurumumuz ve ülkemiz için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs'a ilk adımımızı atıyoruz”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Karapınar, Yakın Doğu Üniversitesi ile yapılacak anlaşmaların kağıt üzerinde kalmayacağını söyleyerek, “Her ne kadar yeni bir üniversite olarak görünsek de Hacı Bayram Veli Üniversitesi köklü bir geçmişe dayanıyor. Gazi Üniversitesinden aldığı bir geçmiş var. Bu geçmişle birlikte üniversitemizin adını her alanda duyurmaya başladık. Sosyal bilimlerde uzmanlaşmış bir üniversite olmak istiyoruz. Sanata önem veriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle yakın bir ilişki kurmak istiyoruz. Bu ikili anlaşmaların sözde kalmasını istemiyoruz. Bugün Yakın Doğu Üniversitesiyle Kıbrıs'a ilk adımımızı atıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesinin de yakın temasını gördük açıkçası. Bu ilişkilerin spesifik bir adımını sözleşmeye bağlayacağız. Birkaç anlaşma imzalayacağız. Bunlardan bir tanesi; iyi niyet anlaşması. Bir diğeri; bir müze kurulması anlamında bir anlaşma var. İnşallah bir yarışma açacağız; bu yarışmada eserleri toplayacağız ve müze açacağız. İki üniversiteye de, iki ülkeye de hayırlı olsun istiyorum” diye konuştu.

Yarışma ve sergi tarihleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi web sitelerinden duyurulacak. Sonuçlar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün resmi web sitesinden açıklanacak. Sergilenmeye değer görülen eserler, en geç 8 Mayıs 2020 tarihine kadar belirtilen adrese elden veya kargo ile teslim edilecek. Yarışmada dereceye giren ilk üç eser sahibi KKTC Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Yakın Doğu Üniversitesi misafirhanesinde 3 gün ulaşım masrafları karşılanarak yanlarında götürecekleri bir kişi ile misafir edilecek. Sergilemeye değer görülen toplam 200 eser, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” ve “Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi” koleksiyonuna alınacak. Eserleri dereceye giren ve sergilemeye değer görülen her bir sanatçıya katılım ve koleksiyona kabul belgesi ile yarışma kataloğu verilecek.

Protokol imza törenine Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Karapınar'ın yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Ali Efdal Özkul, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Figen Zaif ve antlaşmadan sorumlu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi hocası Prof. Dr. Bülent Salderay iştirak etti.

