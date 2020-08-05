Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden hastane yatak doluluk oranı ile yoğun bakım kapasitesi açıklaması

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden, Covid-19 pandemisi ile ilgili ileriye dönük yürütülen hazırlık çalışmalarının, acil durum olarak yorumlanması üzerine yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, dünyada hızlı bir vaka artışı olduğu belirtilirken, ikinci bir dalga beklentisi uzmanlarca dile getirildiğini Dünya Sağlık Örgütü'nün kötü senaryoya karşı ülkeleri uyardığı ve son günlerde sınırlı olsa da, artışlar gözlendiği aktarıldı. Hareketliliğin en fazla olduğu illerden biri olan Ankara'da il düzeyinde çalışmaların yoğun bir şekilde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, “İl Sağlık Müdürümüz başkanlığında 28.07.2020 tarihinde yapılan Pandemi Değerlendirme Toplantısında, normalleşme sürecindeki farklı senaryolar tartışılmış ve olası yeni durumlara karşı alınması gereken tedbirler gözden geçirilmiştir. Muhtemel senaryolara karşı il düzeyinde yapılması gereken hazırlıklar ve alınacak tedbirler konusunda ilgili sağlık kuruluşlarımız yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Ayrıca Kurban Bayramı sonrası göz önüne alınmış ve COVID 19 hastalarında ilave yatış ihtiyacı dikkate alınarak sunulacak hizmet kapasitesinin artırılması yönünde sağlık kuruluşlarımız uyarılmıştır” denildi.

Ankara'da pandeminin kontrol altında olduğu vurgulanan açıklamada, “Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır. Ankara ilinde bugün itibarıyla hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 63'tür. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza kesintisiz devam etmekteyiz. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır. Hastanelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızla mücadelede aktif olarak görevini sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli

