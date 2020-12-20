Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan TEM'de sessizlik hakim

Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından olan Anadolu TEM Otoyolunda kısıtlama günlerinde sessizlik hakim. Genelde yoğunluğun yaşandığı ve uzun araç kuyrukları ile gündeme gelen otoyolun Sakarya geçişi kısıtlama günlerinde yerini sakinliğe bıraktı. Bayram öncesi ve sonrası adeta kilitlenen trafik görüntüleri ile akıllarda yer eden ve kısıtlama günlerinde adete bomboş kalan TEM Otoyolu havadan da görüntülendi.

Öte yandan, otoyolu kısıtlama günlerinde çoğunlukla otobüsler başta olmak üzere; yük taşımak için yola çıkan kamyon, kamyonet ve tırların kullandığı görüldü. Havadan da görüntülenen otoyolda araç trafiği neredeyse yok denecek kadar aza indi.

Burak Can Tokyürek