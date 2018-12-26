Ankara kara teslim oldu

Ankara önceki güne yağışlı havanın etkisi altında uyandı. Gündüz saatlerinde etkili olan yağmur, akşama doğru kara dönüştü. Çankaya, Keçiören, Mamak, Altındağ gibi pek çok merkez ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yerlerde ortalama 10 santimetre kalınlığında kar örtüsü oluştu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle, ara sokaklar ve ana arterler beyaza bürünürken sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geceyi kar mesaisinde geçirdi. Ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, parklarda ve kaldırımlarda da kar temizliği yaptı.

Tüm şehri etkisi altına alan kar yağışı, en çok çocuklara yaradı. Şehir genelinde eğitime bir günlük ara verilmesini fırsat bilen minikler, anne ve babalarıyla soluğu parklarda aldı. Kardan adam yapıp, kartopu oynayan Ankaralılar, karlı gecenin tadını çıkardı. Karda oynayan miniklerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Kar altında kalan Kuğulu Park, Seğmenler Parkı, Kurtuluş Parkı gibi alanlarda seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu.

Tüm kenti kaplayan beyaz örtü olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Pek çok yerde üzerindeki kütleyi kaldıramayan ağaçlar devrildi. Altındağ Caddesi'nde bir ağacın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçların kaldırımdan gittiği görüldü. Çankaya ilçesinde bulunan Libya Caddesi'nde de karın ağırlığını kaldıramayan bir araç dalının kopması sonucu park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Caner Ünver - Fırat Aydoğmuş - Musa Erdoğan