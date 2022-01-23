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Ankara-Kayseri karayolunda trafik kontrollü sağlanıyor

Ankara-Kayseri karayolunda trafik kontrollü sağlanıyor
Ankara-Kayseri karayolunda trafik kontrollü sağlanıyor

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ankara-Kayseri karayolunda trafik kontrollü sağlanıyor. Ekipler ulaşımın aksamaması için sürücüleri yönlendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri il genelinde oluşturdukları uygulama noktalarında seyahat eden araç sürücülerini yavaş ve kontrollü seyretmeleri noktasında uyarıyor. Ulaşımda aksama ve kaza yaşanmaması için araçları belirli güzergahlarda durduran ekipler yol durumlarına göre sürücüleri yönlendiriyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise karayollarının açık fakat trafiğin kontrollü şekilde verildiğini aktarıyor.

Kar yağışının yerini yer yer tipiye bıraktığı bölgede bazen kısa süreli ulaşımda aksamalar meydana geldiği belirtildi.

Enderhan Öz

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