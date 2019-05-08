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Ankara kebabı Tarifi

Ankara kebabı Tarifi
Ankara kebabı Tarifi

Ankara kebabı Tarifi haberimizde.

Malzemeler

300 gr kare doğranmış dana eti
4 tane patlıcan
150 gr soğan
100 gr sarımsak
3 adet orta boy domates
200 gr sivribiber
50 gr salça
10 gr tuz
5 gr biber
150 gr tereyağı
İç pilav malzemesi:
1 cay fincanı kuzu ciğeri
1 kahve kaşığı kuş üzümü
1 tane iri soğan
1,5 su bardağı pirinç
1 kahve kaşığı çam fıstığı
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kuru nane 
Yarım çay bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı:

Tencereye tereyağını koyup kızdırın. Soğan sarımsak ilave edin. Pembeleşene kadar soteleyin, sonra eti ilave edin. Domateslerden ikisini jülyen doğrayın. Eti soteledikten sonra jülyen doğranmış sivri biber, domates ve salça ilave edin. Sonra pişmeye bırakın. Patlıcanları uzunlamasına kesin ve tuzlayın. Acı suyunu aldıktan sonra kızartın. Daha sonra patlıcanlarla etleri sarın. Diğer domatesi halka şeklinde kesin. Üzerine 1 tane halka kesilmiş domates ve sivribiber koyarak az sıcak fırında etin sosuyla tekrar pişmeye bırakın. 

İç pilavın hazırlanışı:
Pirinci ve kus üzümünü yarım saat ılık suyla ıslatın. Sonra sıvı yağı kızdırın, çam fıstıklarını pembeleşinceye kadar kavurun. Soğan ve ciğeri ilave edin, bunları beraber soteleyin. Suyunu verin. Baharatlarını ilave edip az miktarda kaynatın ve bekletin. Pirinci kavurun ve içine yapmış olduğunuz ciğerli harcı ilave edin. Kuş üzümünü de ilave ederek pişmeye bırakın. Piştikten sonra kebabın yanında servis yapın.

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