Ankara kebabı Tarifi

Malzemeler

300 gr kare doğranmış dana eti

4 tane patlıcan

150 gr soğan

100 gr sarımsak

3 adet orta boy domates

200 gr sivribiber

50 gr salça

10 gr tuz

5 gr biber

150 gr tereyağı

İç pilav malzemesi:

1 cay fincanı kuzu ciğeri

1 kahve kaşığı kuş üzümü

1 tane iri soğan

1,5 su bardağı pirinç

1 kahve kaşığı çam fıstığı

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı:



Tencereye tereyağını koyup kızdırın. Soğan sarımsak ilave edin. Pembeleşene kadar soteleyin, sonra eti ilave edin. Domateslerden ikisini jülyen doğrayın. Eti soteledikten sonra jülyen doğranmış sivri biber, domates ve salça ilave edin. Sonra pişmeye bırakın. Patlıcanları uzunlamasına kesin ve tuzlayın. Acı suyunu aldıktan sonra kızartın. Daha sonra patlıcanlarla etleri sarın. Diğer domatesi halka şeklinde kesin. Üzerine 1 tane halka kesilmiş domates ve sivribiber koyarak az sıcak fırında etin sosuyla tekrar pişmeye bırakın.



İç pilavın hazırlanışı:

Pirinci ve kus üzümünü yarım saat ılık suyla ıslatın. Sonra sıvı yağı kızdırın, çam fıstıklarını pembeleşinceye kadar kavurun. Soğan ve ciğeri ilave edin, bunları beraber soteleyin. Suyunu verin. Baharatlarını ilave edip az miktarda kaynatın ve bekletin. Pirinci kavurun ve içine yapmış olduğunuz ciğerli harcı ilave edin. Kuş üzümünü de ilave ederek pişmeye bırakın. Piştikten sonra kebabın yanında servis yapın.