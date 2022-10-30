Ankara Keçiörengücü geriden geldi, Tuzlaspor'u da yendi

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken top Mata'nın önünde kaldı. Gelişine sağ ayağı ile düzgün bir vuruş yapan Fransız oyuncu, meşin yuvarlığı kalecinin sağından yerden filelerle buluşturdu. 1-0

21. dakikada Keçiörengücü atağında sağ tarafta Melih İnan'dan pası alan ve topla birlikte ceza sahası içine giren Rashad Muhammed'in sağ ayağı ile uzak kaleye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

26. dakikada sağ taraftan Olawoyin'in pasında topla buluşan Melih'in dar alanda rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top kaleci Emre'den oyun alanına geri döndü.

32. dakikada Tuzlaspor'un sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Ogün topu penaltı noktasına yükseltti. Kaleci Metin'in boşa çıktığı pozisyonda Gökhan Akkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Erhan Kartal'ın ceza sahası sağ çizgisinden içeriye çevirdiği topa Rashad Muhammed, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından uzak köşede filelere gönderdi. 1-2

76. dakikada ceza yayının hemen önünden Mikail'in sert şutunda kaleci Emre, topu iki hamlede kontrol etti.

82. dakikada Muhammed Demirci'nin sağ taraftan açtığı ortada topa iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+1. dakikada Olawoyin'in sağ taraftan rakibini çalımlayarak ortaya çıkardığı topa Balaj'ın takım arkadaşı Bekir'den seken topa sağ ayak içi ile dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

Stat: Sancaktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Erol Akdağ, Yahaya (Muhammed Demirci dk. 72), Bünyamin Yürür (Çekdar Orhan dk. 46), Rotman, Mata (Olatunbosun dk. 56), Adeniyi (Cisse dk. 46)

Yedekler: Philipp Angeler, İsmail Konuk, Emirhan Tak, Kerem Korkmaz, Mustafa Can

Teknik Direktör: Suat Kaya

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Melih İnan (Bekim Balaj dk. 78), Bekir Karadeniz (Abdullah Aydın dk. 90+2 ?), Jurgen Bardhi (Aykut Çeviker dk. 66), Olawoyin, Rashad Muhammed

Yedekler: Boran Güngör, Muhammed Sarıkaya, Ali Babaei, Uerdi Mara, Haşim Sarman, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Kevin Mata (dk. 7) (Tuzlaspor), Rashad Muhammed (dk. 21 ve 32), Bekim Balaj (dk. 90+1) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Rotman, Erol Akdağ (Tuzlaspor) Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü)

Yunus Kılıç - Bora Akyol - Samet Yalçın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.