Ankara Keçiörengücü, Menemenspor'u farklı mağlup etti

Maçtan dakikalar
16. dakikada Ceza sahası sol çaprazında kullanılan serbest vuruşta Berkay Samancı'nın kestiği ortaya ceza alanında iyi yükselen Domgjonas, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada Domgjonas, ceza sahası içerisinde rakibine yaptığı faulün ardından hakem Yasin Kol penaltı notasını gösterdi.
23. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu ağlara göndererek skora eşitlik getirdi. 1-1
64. dakikada rakip ceza sahasından seken topa ceza alanının bir hayli dışından gelişine vuran Uğur Utlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1
78. dakikada Ogün rakip ceza sahasını çizgisine kadar inerek pasını içerideki Melik'e verdi. Yerden gelen topu ağlara gönderen Melik, farkı 2'ye çıkarttı. 3-1
90+1. dakikada rakip ceza sahası içerisinde Barış'ın şutu direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Eze, fileleri sarstı. 4-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Oğuz Terzi
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil (Haşim Arda Sarman dk. 83 ?), Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun (Diallo dk. 83 ?), Cem Ekinci (Melik Derin dk. 71), Uğur Utlu (İrfan Akgün dk. 71), Burak Aydın (Bilal Budak dk. 87 ?), Barış Alper Yılmaz, Eze
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Muharrem Cinan, Diabang, Haşim Arda Sarman, Hamidovic, Ilır Mustafa
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Ömer Şahbaş, Furkan Bayır, Domgjonas, Emirhan Topçu,
Berkay Samancı, Mahamadou Ba (Aydın Yılmaz dk. 75), Akanbi, Traore (Tayfun Aydoğan dk. 46), Yusuf Talum, (Rıdvan Koçak dk. 58), Batuhan Adıgüzel (İsmail Haktan Odabaşı dk. 46), Akanbi (Tidjani dk. 58)
Yedekler: Fatih Demirlek, Tidjani, Bekir Can Sönmez, Murat Yılmaz, Cem Çelik, Abdülkadir Öztürk,,
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
Goller: Domgjonas (dk. 16) (Menemenspor), Barış Alper Yılmaz (dk. 23), Uğur Utlu (dk. 64), Melik Derin (dk. 78), Eze (dk. 90+1) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Mahamadou Ba, Furkan Bayır, Emirhan Topçu, Tidjani (Menemenspor), Burak Aydın, Eze (Ankara Keçiörengücü)
Ali Nargüner - Yunus Emre Kartal