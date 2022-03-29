Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon! 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Ankara ilindeki hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; haklarında üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev alma, örgütçe Ankara ilinde hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kalma, ardışık/periyodik arama, bank asya, tepe yönetimle görüşme, aleyhe ifade ve teşhis beyanları vb. deliller bulunan, aralarında çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hâkim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde, 29 Mart 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Ali Nargüner - Engin Yağcı

