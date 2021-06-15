Ankara merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden;

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve bu şekilde örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; 33 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.