Ankara merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, yabancı ülke vatandaşlarını oturma izni karşılığında devre mülk satma vaadiyle dolandıran bir suç örgütü tespit edildi. Örgütün Ankara'daki bir otelden devre mülk satın alan mağdurları reklam, tapu ve diğer giderler adı altında yaklaşık 25 bin ile 300 bin lira arasında para alarak dolandırdıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda 49 şüpheli tespit edildi. Yapılan ara yakalama ile 5 şahsın tutuklandığı, 5 şahısın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı, yurt dışında olduğu tespit edilen 4 şahıs hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Evren Doğru

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.