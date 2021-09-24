Ankara merkezli 19 ildeki FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde ve ‘mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı anlaşılan şüphelilerden 14'ünün aktif görevde, 13'ünün daha önce ilişiği kesilmiş, 20'sinin mahrem imamı ve 4'ünün de askeri öğrenci olduğu belirtildi.

Başsavcılıktan gözaltı kararına ilişkin yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden silahlı terör örgütünün TSK'yı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldığı anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtler ve daha önce görev yaptıkları yerlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan, aktif görevde 14 (2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 7 astsubay, 2 uzman çavuş), daha önce ilişiği kesilmiş 13 (3 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 4 astsubay, 1 uzman çavuş), 27 askeri personel ile 20 ‘mahrem imam' (3'ü görevde, 5'i daha önce ihraç edilmiş 8 kamu personeli ile 12'si özel sektör çalışanı), daha önce ilişiği kesilmiş 4 askeri öğrenci olmak üzere toplam 51 şüphelinin, Ankara merkezli 19 ilde, 24.09.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmaları ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yerine getirilmektedir” denildi.



Engin Yağcı

