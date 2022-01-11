İhlas Haber Ajansı

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Ankara merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu!
Ankara merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 ilde yürütülen operasyonda 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci olmak üzere toplam 33 şüphelinin Ankara merkezli 26 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

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