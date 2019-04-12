Ankara merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 13'ü aktif görevde olmak üzere toplam 84 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 31 ilde gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince şu ana kadar 75 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.