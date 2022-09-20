İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3’ü yabancı uyruklu toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri ile Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltına alınan terör örgütü mensuplarının dijital materyallerini inceleme altına aldı. ‘Kazıma' yöntemiyle geri getirilen görüntülerde terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan ve silahlı faaliyetlerde bulunan başka kişiler tespit edildi. Kimlikleri belirlenen ve Türkiye'den geçiş yaptıkları saptanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli Konya, Kayseri ve Gaziantep illerinde düzenledikleri operasyonla 10 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ünün yabancı uyruklu oldukları belirtildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Ali Nargüner
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.