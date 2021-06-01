İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Başkent’te birbirleriyle kontörlü ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurup örgüt faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen FETÖ/PDY mensubu 6 kişiden 5’i Ankara merkezli 4 ilde düzenlen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensup olup TSK Hava Kuvvetleri Komutanlığına sızmış örgüt üyelerinin, deşifre olmamak için gizli haberleşme ve kodlama sistemine bağlı kalarak kontörlü telefonlar ve ankesörlü telefonlarla haberleşerek örgüt faaliyetlerine devam ettiklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İzmir, Balıkesir ve Kütahya illerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla tespit edilen 6 kişiden 5'ini yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Ali Nargüner
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.