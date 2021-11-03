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Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 7'sinin aktif görevde, 5'inin ihraç ve 4'ünün de özel okulda öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 13'ünün yapılan HTS analiz çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock kullandıkları tespit edilen, 3'ünün ise örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 7'si aktif görevde, 5'i ihraç, 4'ü özel okulda öğretmen olmak üzere 16 şüpheli hakkında 03.11.2021 tarihi itibarıyla Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

Engin Yağcı

 


 

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