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Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 şüpheliden 9'u yakalandı

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 şüpheliden 9'u yakalandı
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 şüpheliden 9'u yakalandı

Ankara polisi, Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem (kara kuvvetleri) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 12 şüpheliden 9'u yakalandı.

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 şüpheliden 9'u yakalandı - Tıkla İzle

Ankara Emniyet Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem (Kara Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 12 şüpheliye (1 mahrem sorumlu, 1 aktif yarbay, 1 aktif üsteğmen, 2 emekli albay, 2 ihraç subay, 2 eski askeri öğrenci ve sivil şahıslar) yönelik planlı ve eşzamanlı olarak Ankara merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Ali Nargüner
 

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