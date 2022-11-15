Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem (Kara ve Hava Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen (2 görevde astsubay, 1 görevde uzman çavuş, 2 ihraç subay, 4 ihraç astsubay) 9 şüpheliye Ankara merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyon neticesinde 6 şüpheli yakalandı. Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ali Nargüner



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