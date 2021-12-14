Ankara merkezli 43 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 102 kişi hakkında gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalarda, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu mahrem imam oldukları deşifre edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 102 şüpheliye yönelik ilimiz merkezli 43 ilde eşzamanlı düzenlenen planlı operasyon neticesinde 45 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Ali Nargüner

