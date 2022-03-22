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Ankara merkezli 50 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 132 gözaltı kararı

Ankara merkezli 50 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 132 gözaltı kararı
Ankara merkezli 50 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 132 gözaltı kararı

Ankara merkezli 50 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 132 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam' oldukları tespit edilen; 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 ‘mahrem imam' şüphelinin, Ankara merkezli 50 ilde, 22.03.2022 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

Engin Yağcı
 

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