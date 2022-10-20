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Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon! 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon! 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon! 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri çerçevesinde 7258 (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun) sayılı Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülmekte olan soruşturmada, MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi, kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu gruba ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar Türk lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edildi.

Ahmet Furkan Gülap
 

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