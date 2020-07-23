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Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu!
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu yapıldı. 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu ana kadar 15 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ mensubu askerlerin arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen (8İhraç, 4 görevde, 8 istifa, emekli ve kurum değiştiren,) Astsubay rütbesinde 20 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde 23/07/2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 15 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir.

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