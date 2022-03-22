İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde, itibaren gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde, 22.03.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. 

Ali Nargüner - Engin Yağcı
 

İLGİLİ HABER
Gaziantepte kaçak akaryakıt operasyonu Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu
İLGİLİ HABER
Manisada uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İLGİLİ HABER
Kiliste PKKlı terörist operasyonla yakalandı Kilis'te PKK'lı terörist operasyonla yakalandı
İLGİLİ HABER
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
İLGİLİ HABER
Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: 34 gözaltı Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: 34 gözaltı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.