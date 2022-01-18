İhlas Haber Ajansı

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Ankara merkezli DEAŞ operasyonlarında 10 gözaltı

Ankara merkezli DEAŞ operasyonlarında 10 gözaltı
Ankara merkezli DEAŞ operasyonlarında 10 gözaltı

Ankara merkezli DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün terörizmin finansmanı soruşturması kapsamında, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü mensuplarını finanse ettikleri, mali analiz çalışmaları ve istihbarat faaliyetleri neticesinde tespit edilen 14 şahsa yönelik Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğünün diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Huzeyfe Tarık Yaman - Oğuzhan Halil Özbek

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