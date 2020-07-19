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Ankara metrosunda şarkı kavgası

Ankara metrosunda şarkı kavgası
Ankara metrosunda şarkı kavgası

Ankara’da metrosunda şakı söyleyen adama tepki gösteren genç, adamın şarkısına devam etmesi üzerine boğazına sarılarak “Ben diyorsam susacaksın” dedi.

Ankara metrosunda şarkı kavgası - Tıkla İzle

Olay, Ankara'da Kızılay-Batıkent metrosunda meydana geldi. İddialara göre bir yolcu metro içinde şarkı söylemeye başladı. O esnada metroda bulunan diğer yolcu şarkıdan rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen yolcu şarkı söylemeye devam etti. Sinirlerine hakim olamayan yolcu, şarkı söyleyen kişinin “Ben diyorsam susacaksın” diyerek boğazına sarıldı. Olayı gören diğer yolculara araya girerek tarafları ayırdı. O anlar başka bir yolcunun kameralarına yansıdı.

Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli

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