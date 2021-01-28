İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara - Niğde karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara - Niğde karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara - Niğde karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara-Niğde karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- Niğde karayolunda meydana geldi. İsa D. idaresindeki 06 AEC 985 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol dışına savruldu. Araç içindeki İsa D., Nurgül D., Yusuf D., Yusuf Kerem D. ve Z.S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yabancı uyruklu Z.S.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken diğer 4 yaralı ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Kalay
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.