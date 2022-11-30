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Ankara-Niğde Otobanında kaza;3 ölü 1 yaralı

Ankara-Niğde Otobanında kaza;3 ölü 1 yaralı
Ankara-Niğde Otobanında kaza;3 ölü 1 yaralı

Ankara-Niğde otobanında meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otobanı Ankara istikameti 135. kilometre Evren mevkiinde gece 02.00 sıralarında meydana gelen kazada Almanya plakalı Mercedes kaza yaptı. Kazada ikisi kadın biri erkek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Rıza Yıldırım

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