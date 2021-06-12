Ankara polisi suç örgütüne 'ayar' verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, bir suç örgütünün yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde araç getirip sattığını belirledi.

Polis ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından liderliğini kuyumculuk yapan 2 kardeşin yaptığı suç örgütü üyelerine yönelik Ankara merkezli 3 ilde "22 ayar" ismi verilen operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, kuyumcu kardeşler Cemal Ö. ile Ömer Ö. ile birlikte C. Ö., B. Y., B. A. ve R. D de gözaltına alındı. Şüphelilerin yurtdışından getirdikleri 22 araca ise el konuldu.

Zanlıların, Edirne'den Türkiye'ye soktukları otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirip sattıkları tespit edildi. Suç örgütü üyelerinin 22 lüks otomobilin satışından yüklü miktarda kazanç elde ettikleri belirlendi.

Polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan kuyumcu kardeşler Cemal Ö. ile Ömer Ö. tutuklanırken, C. Ö., B. Y., B. A. ve R. D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Nargüner