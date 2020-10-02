Ankara Şehir Hastanesi'nde poliklinik başvuruları 2 hafta içerisinde yüzde 50'den fazla düştü

Covid-19 pandemisi ile mücadelede durumun hastanelere anında yansıdığını belirten Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, “Hastanelerdeki tablodan işlerin nasıl gittiğini görmek mümkün. Bizim şükürler olsun ki hiçbir zaman, pandeminin Türkiye'ye gelmesini beklerken de, sonrasında da İtalya'da, İspnaya'da, Fransa'da gördüğümüz o tabloları ülkemizde görmedik. Çünkü oturmuş bir sağlık alt yapımız var. Vatandaşımıza hizmete de yetecek bir kurumumuz var Allah'a şükürler olsun. Ancak son dönemlerde biliyorsunuz Ankara'daki vaka sayısı da artmıştı. Sayın Bakanımız da bunu şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Bu dönemde bizim poliklinik sayılarımız da oldukça artmıştı. Çünkü insanlar kendilerinden şüphelenip bize başvuruyorlardı. Bende de var mıdır acaba? Komşumda çıktı bana da bulaşmış mıdır acaba? diye. Biz de kişileri tetkik ediyor ve Covid-19 varsa da gereğini yerine getiriyorduk” ifadelerini kullandı.

“Bizim poliklinik başvurularımız 2 hafta içerisinde yüzde 50'den fazla düştü”

Son Bilim Kurulu toplantısından sonra gerçekleşen basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki vak'a artış eğiliminin azaldığını ve vak'a sayısının yeniden İstanbul'un altına indiğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamalarının hastane verileri ile birebir örtüştüğünü belirten Başhekim Op. Dr. Surel, “Bizim poliklinik başvurularımız 2 hafta içerisinde yüzde 50'den fazla düştü. Yani eski değerlerin yarısının altında şuanda. Servislerde ayırdığımız yataklarda o zaman da büyük boşluklarımız vardı ama şuan da daha büyük boşluklarımız var, şükürler olsun. Diyoruz ki, bu pandemiye ayırdığımız yataklar hep boş kalsın istiyoruz. Yoğun bakım noktasında, yoğun bakım hastaları, servis hastalarına göre biraz daha uzun yatar ama o noktada bir boşluğumuz var şuan da. Yani herhangi bir Covid-19'dan mütevellit bir hastamızın bize serviste ya da yoğun bakımda ihtiyacı varsa hepsini karşılayacak alanlarımız mevcut. Sayın Bakanımızın resmettiği ve anlattığı tabloyu biz birebir hastane ortamında yaşıyoruz zaten. Toplum iyiye gittikçe, izolasyon iyiye gittikçe, biz bulaştan sakındıkça ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uydukça bizim Covid-19 polikliniklerine müracaatlar da düşüyor. Servislerimiz ve yoğun bakımlarımız da boş kalıyor. Dileriz ki bu duyarlılık devam eder Ankara'da ve bu yataklarımız hep boş kalır” şeklinde konuştu.

Utku Şimşek - İbrahim Berat Yılmaz