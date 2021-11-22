Ankara-Sivas mesafesi 12 saatten, 2 saate düşüyor

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) projesinde çalışmalar devam ediyor. Ankara-Sivas arasındaki ulaşımı 12 saatten, 2 saate düşürecek olan projede çalışmalar yüzde 95 seviyesine ulaştı.

Yaklaşık 10 milyar TL'ye mal olacak olan proje kapsamında, performans testleri devam ediyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen projede, yapılan toplam 903 adet sanat yapısından, 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez inşa edildi.

108 milyon metreküp kazı, 29 milyon metreküp dolgu yapıldı. Yüksek hızlı tren hattı tamamlandığında Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere 8 istasyona yolcu ulaştıracak.

"Yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde Ankara-Sivas YHT projesi hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Balışeyh-Yerköy kesiminde yükleme testlerine başladık. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek".

Hasan Ay

