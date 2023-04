Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni Kırıkkale'de coşkuyla karşılandı

İlk seferi için başkent Ankara'dan hareket eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren Garı'na ulaştı. Garı dolduran binlere vatandaş, treni Türk bayrakları ile karşıladı. Kırıkkale'deki garda düzenlenen törende Kırıkkale'de yapılan projelerin de toplu açılışı yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

“Dünyanın en büyük hızlı büyüyen ülkelerinin arasına girdik”

Karşılama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Hayal edilemeyen her iş bir bir gerçeğe dönüşüyor. Hayal edilemeyen her iş bir bir bitti. Bugün hızlı trenimiz ile Ankara'dan Kırıkkale'ye geldik, Yozgat'tan Sivas'a geçeceğiz. Vatandaşımız her şeyin en iyisine layık. En iyisini yapmak için 21 yıldır çırpınıyoruz. Artık bundan sonra da önümüzdeki 50 yılı planlayan bir Türkiye var. Dünyanın en iyi teknolojileri, en iyi ulaşım sistemleri bir bir memleketimize kazandırıldı. Sonunda vatandaşımız konfor kazandı. Ülkemiz gelişti. Dünyanın en büyük ihracat rekorlarını kırıyoruz, dünyanın en büyük hızlı büyüyen ülkelerinin arasına girdik. Tabii ki yeterli değil, hedeflerimiz çok büyük. Cumhurbaşkanımız hedef verdi, tam 1 trilyon dolarlık ihracat hedefi için koşacağız. 14 Mayıs bizim asıl bayramımız. Ek hedefimiz, büyük, güçlü, lider Türkiye” dedi.

“Büyük Türkiye olmanın ilk adımlarından bir tanesi de ulaşımın hızlı ve yaygın hale gelmesidir”

Daha sonra kürsüye çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının açılışında bulunmaktan dolayı yaşadığımız büyük bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum. Bu projenin hazırlanmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız olmak üzere işçisinden, mühendisine, bürokratına kadar herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ankaramıza, tüm Türkiye'ye hayırlı olamsını diliyorum. Bu projede tamamen yerli ve milli üretim rayların kullanılmış olması bir hızlı tren projesinde bir gurur kaynağı olmuştur. Ulaştırmanın önemini her fırsatta ifade ediyoruz. Kalkınmanın, üretimin, ihracatın, canlanmanın, yeniden büyük Türkiye olmanın ilk adımlarından bir tanesi de ulaşımın hızlı ve yaygın hale gelmesidir. Bu nedenle bu projeyi son derece önemsiyoruz. Bakanlığımızın projesinde de var. Sivas'tan sonra Erzincan'a, Trabzon'a kadar gitmesi, Çorum'un da Samsun'a kadar hızlı trenle bağlanmasını dört gözle bekliyoruz. Bu projemizin, bundan sonra da yapılacak yatırımların da ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz” diye konuştu.

“14 Mayıs zaferimizden sonra hem emeklimiz hem işçimiz hem ev hanımlarımız için daha büyük icraatlar olacak”

Erbakan'ın ardından kürsüye çıkan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Kırıkkale, savunma sanayimize büyük katkı sağlayan bir ilimiz, vilayetimiz. Burada savunma sanayimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize çok büyük katkı sağlanıyor. Özellikle akıllı bombalarımız, mühimmatlarımızın önemli bir kısmı burada yapılıyor. Eğer bugün savunma sanayimiz yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'lere gelmişse bunda Kırıkkale'nin, Kırıkkalelilerin de büyük emeği var, teşekkür ediyorum. Bunu Kılıçdaroğlu, Akşener, diğerleri anlayamayabilir ama biz yürekten anlıyor ve size teşekkür ediyoruz. Var ol Kırıkkale diyoruz. Cumhur İttifakı'mız, hükümetimiz son yıllarda emekliler, işçiler ile ilgili çok büyük adımlar attı. 2 sene önce bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı bugün 7 bin 500 liraya geldi. Asgari ücret, 6 ayda bir belirleniyor, asla enflasyona ezdirilmiyor. İnşallah, 14 Mayıs zaferimizden sonra hem emeklimiz hem işçimiz hem ev hanımlarımız için, kadınlarımız için, gençlerimiz, çalışanımız için hem Cumhurbaşkanımızın hem hükümetimizin hem de Cumhur İttifakı'nın daha büyük müjdeleri, icraatları olacaktır” şeklinde konuştu.

Murat Kanber - Hülya Keklik - Hasan Ay - Bedirhan Göksu



