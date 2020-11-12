Ankara sokaklarında sigara yasağında ilk gün

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Koronavirüs Tedbirleri” ek genelgesi sonrasında vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara kullanımının yasaklanmasının ardından Ankaralılar kararın doğru olduğunu, ancak sigara kullananlar için yer belirtilmesi gerektiğini dile getirdiler. Emniyet güçleri ise karardan haberi olmayan vatandaşları uyarmayı ihmal etmedi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine Türk milletinin alınan karara duyarlı olacağını düşündüğünü belirten Emre Taygar, “Pandemi döneminde dikkat edilmesi güzel. Piyasanın durumu belli, insanlar kaçacak bir tek sigarayı bulmuşlar. Doğru olan açık alanlarda pandemi sürecinde sigaranın kullanılmaması. Türk milleti bu duruma duyarlı olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Alınan kararın virüsün yayılma hızını yavaşlatmak için olduğunu dile getiren İbrahim Demiraslan, “Korona çok lanet bir şeymiş. Gerçekten usandık. Evde sigara içeceğim babam karışıyor. İş yerinde sigara içmek istiyorum yasak. Şimdi bir de sokakta yasak çıktı. Zaten tek aldığımız zevk sigaraydı. Dün açıklanan karar sonrasında binanın arkasına geçip saklanarak sigara içiyorum. Yolda yürürken maskemi indirip hemen sigaramı içiyordum. Yasaktan sonra bunu da içemeyeceğiz. Olayın geneline bakacak olursak kısıtlamalarda bir tutarsızlıkta var. Yolda yürürken maske takmak zorunlu ama arkadaşlarınla bir yere gidip oturduğun zaman 10 kişilik grup maskesiz yan yana oturabiliyor. Ama devlette haklı, onlar da yayılma hızını bir şekilde kesmesi gerekiyor. Allah sonumuzu hayır etsin” ifadelerini kullandı.

Yasağın doğru olduğunu fakat içen insanların da düşünülmesi gerektiği belirten Durak Uğruaçık, "Bu insanlar nerede içecek sigarayı. Bir yer belirlense ve orada içilse diye düşünüyorum. Yoksa insanlar bir şekilde içmeye devam edecek. Bunun önüne geçilemez. Bırakamıyoruz bunu. Bırakmadığımız için de her türlü içeceğiz” diye konuştu.

Yunus Emre Kartal - Yunus Özkan