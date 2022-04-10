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Ankara Valiliği'nden çiftçilere "don" uyarısı

Ankara Valiliği'nden çiftçilere
Ankara Valiliği'nden çiftçilere "don" uyarısı

Ankara Valiliği, 12-15 Nisan tarihleri arasında görülmesi beklenen don riskine karşı çiftçilere tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, 12-15 Nisan tarihleri arasında görülmesi beklenen don riskine karşı çiftçileri uyardı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 11 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması beklenmektedir. 12 Nisan Salı günü ilk saatlerden 15 Nisan Cuma günü sabaha kadar ilimizde görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, meteorolojik rapor ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.

Ali Nargüner
 

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