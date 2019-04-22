Ankara Valiliğinden Çubuk'ta sopa dağıtıldığı iddiaları hakkında açıklama

Ankara Valiliği, Çubuk ilçesinde şehit cenazesi sırasında yaşanan olaylarda birtakım kişilere sopalar dağıtıldığına dair iddialar üzerine açıklama yaptı. Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Çubuk ilçemizde şehit cenaze töreni sırasında birtakım kişilere sopalar dağıtıldığına dair iddialar üzerine eldeki tüm görüntüler ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, ayrıca olay anında görev yapan güvenlik görevlileriyle de görüşmeler yapılmış olup, söz konusu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamamıştır” denildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş