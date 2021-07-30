Ankara Valiliği'nden KPSS adaylarını ilgilendiren açıklama

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “1 Ağustos 2021 ve 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenler için nüfus müdürlükleri açık tutulacaktır” denildi.

Açıklamada, “1 Ağustos 2021 ve 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında ‘Sınava Giriş Belgesi' ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak ‘Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi için 1 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri, 07.08.2021 Cumartesi günü 07.00-14.30 saatleri arasında ve 08.08.2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan

