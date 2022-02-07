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Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, il genelinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden Çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara il genelinde rüzgârın yarın (salı) sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Musa Erdoğan

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